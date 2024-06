Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

To byłoby coś niesamowitego

Powiedzieć, że Cristiano Ronaldo jest legendą piłki nożnej, to tak, jak nie powiedzieć nic. Portugalczyk – mówiąc kolokwialnie – przeszedł tę grę, jaką jest futbol. Zdobył w swojej karierze praktycznie wszystko, co można było zdobyć. Kilkukrotnie triumfował w klasyfikacji Złotej Piłki, sięgał po Ligę Mistrzów, mistrzostwa Anglii oraz Hiszpanii. W dorobku ma także mistrzostwo Europy z Euro 2016 we Francji. Właściwie w gablocie brak mu tylko mistrzostwa świata z reprezentacją Portugali.

I mogło się wydawać, że tego trofeum mu zabraknie już na zawsze, bowiem w momencie zakończenie mundialu w Katarze Ronaldo miał już 37 lat i w perspektywie następnego mistrzostwa za 4 lata. Okazuje się jednak, że nie jest wykluczone, że legendarny napastnik z Portugalii wystąpi na kolejnych zmaganiach o tytuł mistrza świata.

Jak donosi “Relevo”, Cristiano Ronaldo nadal ma zamiar grać na wysokim poziomie, a jego celem jest występ na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Wówczas będzie on miał – uwaga – 41 lat. Dla 207-krotnego reprezentanta swojego kraju byłby to szósty mundial. Rozpoczynał swoją przygodę z narodową drużyną na tym turnieju w 2006 roku i przez ten czas wystąpił na nim 22 razy, strzelając przy tym 8 goli.

