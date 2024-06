Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Carvajal wkrótce otrzyma propozycję nowego kontraktu

Według dziennikarza Fabrizio Romano, po finalizacji rozmów w sprawie nowych umów z Luką Modriciem, Lucasem Vazquezem, teraz przyszedł czas na Daniego Carvajala. Wkrótce mają rozpocząć się rozmowy między obiema stronami na temat przedłużenia kontraktu gwiazdy Realu Madryt. Jego obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku.

Madrytczycy są bardzo zadowoleni z gry Carvajala, który ma na swoim koncie 45 występów w reprezentacji Hiszpanii. Wychowanek klubu przez lata stał się kluczową postacią w drużynie, a jego umiejętności są nieocenione. Byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby defensor nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Los Blancos.

Ponadto, ma to być kolejny krok w dążeniu do stabilizacji kadry “Królewskich”. Real Madryt stara się utrzymać swoich najbardziej doświadczonych i cenionych zawodników, co ma na celu zapewnienie ciągłości sukcesów i wsparcia dla młodszych graczy. Dani Carvajal, mimo swoich 32 lat, nadal prezentuje wysoki poziom i jest gotów na kolejne wyzwania w barwach Realu Madryt. Może się wydawać, że podpisy na nowej umowie to tylko kwestia czasu.

Tymczasem Dani Carvajal błyszczy na Euro 2024 wraz z reprezentacją Hiszpanią. Podopieczni Luisa de la Fuente w sobotę pewnie pokonali Chorwację 3:0, a gwiazdor Realu Madryt zdobył jedną z bramek. Pozostałe dwa trafienia padły łupem Alvaro Moraty i Fabiana Ruiza.

