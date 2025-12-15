Conte odzyskał gwiazdę. Znakomite wieści przed Superpucharem Włoch

Napoli otrzymało dobre wiadomości po bolesnej porażce z Udinese. Według Sky Sport coraz bliżej powrotu do gry jest Romelu Lukaku, który ma znaleźć się w kadrze na Superpuchar Włoch w Arabii Saudyjskiej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Lukaku wraca do kadry Napoli

Napoli po ostatnich niepowodzeniach może wreszcie odetchnąć. Romelu Lukaku jest coraz bliżej powrotu do gry po poważnym urazie. Belg wznowił regularne treningi z zespołem i jego stan zdrowia pozwala myśleć o powołaniu na Superpuchar Włoch.

Napoli od początku sezonu musiał radzić sobie bez swojego napastnika numer jeden. Romelu Lukaku pauzował od sierpnia z powodu poważnej kontuzji lewego uda. Uraz wykluczył go z gry na wiele tygodni i znacząco wpłynął na ofensywę zespołu Antonio Conte.

Napoli poleci do Rijadu we wtorek po południu. W stolicy Arabii Saudyjskiej stawką będzie pierwsze trofeum w sezonie. Azzurri zagrają w półfinale z Milanem na stadionie Al Awwal Park. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale z Bologną lub Interem.

Napoli nie zamierza jednak ryzykować zdrowia swojego lidera. Romelu Lukaku ma być wprowadzany bardzo ostrożnie. Niewykluczone, że w ogóle nie pojawi się na boisku. Natomiast jego obecność w kadrze i na ławce rezerwowych już teraz jest ważnym sygnałem dla drużyny i kibiców.

Napoli w poprzednim sezonie wiele zawdzięczało Belgowi. Romelu Lukaku rozegrał trzydzieści pięć spotkań. Zdobył czternaście bramek i zanotował dziesięć asyst. Ten dorobek pomógł zespołowi sięgnąć po mistrzostwo Wloch. Teraz, niemal cztery miesiące po kontuzji odniesionej w sparingu z Olympiakosem, czeka na jego powrót.

