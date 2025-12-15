Messi zagra z byłym piłkarzem Realu. Inter Miami sfinalizował transfer

Sergio Reguilon podpisał kontrakt z Interem Miami. Hiszpański lewy obrońca miał na stole kilka ofert, ale wybrał propozycję złożoną mu przez aktualnych mistrzów MLS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Oficjalnie: Sergio Reguilon przeszedł do Interu Miami

Inter Miami poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Sergio Reguilona na zasadzie wolnego transferu. 28-letni lewy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się kontraktem z nowymi mistrzami MLS.

Umowa między stronami będzie obowiązywać do 31 grudnia 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. Dla klubu z Florydy to kolejne wzmocnienie składu poprzez ściągnięcie doświadczonego piłkarza, który ma zwiększyć rywalizację na boku defensywy.

– To bardzo ambitny projekt. Przyjechałem tutaj, aby wygrywać – powiedział Reguilon po złożeniu podpisu pod kontraktem. Warto przypomnieć, że w barwach Interu Miami na co dzień występują takie gwiazdy jak Lionel Messi czy Rodrigo De Paul. Trenerem zespołu z Florydy jest natomiast inny słynny Argentyńczyk – Javier Mascherano. Teraz do tego grona dołącza również Sergio Reguilon, który może pochwalić się bardzo bogatym piłkarskim CV.

Sześciokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Madryt, gdzie zapowiadał się na klasowego defensora. Zadebiutował w pierwszym zespole w sezonie 2018/2019, a następnie był wypożyczony do Sevilli, w której prezentował się z bardzo dobrej strony. Jego przygoda z Premier League – w Tottenhamie Hotspur, Manchesterze United i Brentfordzie – nie spełniła jednak oczekiwań. W przeszłości grał też w UD Logrones oraz Atletico Madryt.