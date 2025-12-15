Milan dogadał się z nowym napastnikiem! Transfer o krok

Milan przyspiesza działania na rynku transferowym w poszukiwaniu nowego napastnika. Według Calciomercato klub osiągnął wstępne porozumienie z Niclasem Fullkrugiem, a rozmowy z West Hamem wchodzą w decydującą fazę.

Milan chce Fullkruga. Allegri naciska na transfer napastnika

Milan po zeszłotygodniowym spotkaniu w Casa Milan jasno określił priorytety na zimowe okno transferowe. W naradzie udział wzięli Massimiliano Allegri, Geoffrey Moncada, Igli Tare oraz Giorgio Furlani. Jednym z kluczowych wniosków była potrzeba sprowadzenia napastnika – klasycznej dziewiątki.

Milan za pośrednictwem Iglego Tare osiągnął wstępne porozumienie z otoczeniem Niclasa Fullkruga. Dyrektor sportowy zintensyfikował kontakty z agencją Roof i uzgodnił podstawowe warunki kontraktu. Klub jest gotowy przejąć jego pensję wynoszącą 1,5 miliona euro, które Niemiec ma otrzymać do końca sezonu w West Hamie. Sam zawodnik poprosił swoich przedstawicieli, aby wstrzymali rozmowy z innymi klubami.

Milan widzi w Fullkrugu profil idealnie dopasowany do oczekiwań trenera. Massimiliano Allegri chce napastnika silnego fizycznie. Ważna jest gra tyłem do bramki oraz doświadczenie międzynarodowe. Niemiec spełnia te kryteria, co potwierdził w przeszłości w Borussii Dortmund.

Milan w najbliższych godzinach spróbuje dogadać się z West Hamem. Rozmowy dotyczą wypożyczenia do końca sezonu bez opcji wykupu. Dla Fullkruga byłaby to szansa na odbudowę formy. Dla Rossonerich rozwiązanie problemu skuteczności w ataku.

