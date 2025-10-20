Fabregas nie dał się sprowokować. Znakomita riposta po słowach trenera Juve!

Juventus w niedzielę sensacyjnie przegrał z Como (0:2). Jednocześnie krytycznych słów na temat Niebiesko-białych nie krył Igor Tudor. Zareagował na to Cesc Fabregas.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Cesc Fabregas z mocną odpowiedzią w kierunku Igora Tudora

Juventus w trakcie minionego weekendu doznał pierwszej porażki w tej kampanii. Tym samym w Serie A już tylko Atalanta może pochwalić się passą bez przegranej. Bianconeri wypadli tym samym z TOP 6 tabeli ligi włoskiej. Tymczasem po wygranej nad wielokrotnym mistrzem Włoch radości nie ukrywał szkoleniowiec Como.

– Najważniejsza po zwycięstwie jest duma. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że dzięki wspólnej pracy i dążeniu do tych samych celów zespół staje się siłą, z którą trzeba się liczyć – powiedział Cesc Fabregas cytowany przez OneFootball.

– Pan Tudor stoi u steru wspaniałej drużyny. Powiedział, że kupuję wszystkich zawodników, ale może po prostu został źle poinformowany – dodał ze spokojem Hiszpan.

Chorwacki trener wcześniej nazwał Como „fałszywym małym klubem”, powołując się na ogromne zasoby finansowe. To miał być główny czynnik wpływający na solidność drużyny.

Niebiesko-biali aktualnie plasują się na szóstej pozycji w ligowej klasyfikacji, legitymując się bilansem 12 punktów. To efekt trzech zwycięstw i trzech remisów. Na koncie Como jest jak na razie tylko jedna porażka.

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa Fabregasa zmierzy się z Parmą. Spotkanie odbędzie się w piątek, 25 października, o godzinie 15:00. W tym starciu Como ma zamiar kontynuować passę bez porażki, która trwa od 15 września.

Czytaj więcej: Laporta nie wytrzymał po meczu z Gironą. Uderzył w sędziego Manzano!