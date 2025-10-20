Laporta nie wytrzymał po meczu z Gironą. Uderzył w sędziego Manzano!

FC Barcelona już w najbliższą niedzielę zmierzy się w El Clasico z Realem Madryt. Z meczu został jednak wykluczony Hansi Flick. Na ten temat głos zabrał prezydent Katalończyków.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta mocno o wykluczeniu Hansiego Flicka z El Clasico

FC Barcelona w meczu dziewiątej kolejki La Liga pokonała Gironę (2:1). Tymczasem w doliczonym czasie rywalizacji czerwoną kartką ukarany został trener Hansi Flick. Niemiec jednocześnie nie będzie mógł wziąć udziału w El Clásico przeciwko Realowi Madryt. Komentarzem na ten temat podzielił się szef klubu, krytykujący sędziego Jesúsa Gila Manzano za wyrzucenie trenera z boiska.

– Odwołaliśmy się już od obu żółtych kartek. Sędzia ewidentnie przekroczył swoje uprawnienia. Wyglądało na to, że tylko czekał na pretekst, żeby wyrzucić Flicka z boiska – grzmiał Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

– Ten arbiter wyrzucił już z boiska prawie wszystkich naszych kluczowych zawodników. Wystarczy spojrzeć na jego historię. To się powtarza, zwłaszcza w przededniu ważnych meczów. Zawsze liczymy na przełom, ale to się zawsze powtarza – podkreślił prezydent Barcelony.

Laporta wprost też przyznał, że derbowa potyczka nie była dobra w wykonaniu aktualnego mistrza Hiszpanii.

– Tak, ten mecz nie był naszym najlepszym występem. Niemniej doda nam pewności siebie. Zwłaszcza gdy środkowy obrońca wychodzi do akcji i strzela zwycięską bramkę – zaznaczył szef Barcelony.

Szlagier ligi hiszpańskiej odbędzie się 26 października. Spotkanie zacznie się o godzinie 16:15 czasu polskiego.

