Chivu podsumował formę Zielińskiego. Co za słowa trenera Interu

Piotr Zieliński ponownie został bohaterem Interu Mediolan, zdobywając przepiękną bramkę. Po meczu z Cremonese w rozmowie z Eleven Sports formę Polaka podsumował Cristian Chivu. Szkoleniowiec zdradził, że jest mu wdzięczny, ponieważ nie gra na swojej pozycji.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Chivu docenił formę Zielińskiego! „Jestem mu wręcz wdzięczny”

Piotr Zieliński regularnie udowadnia, że w tym sezonie jest w świetnej formie. Inter Mediolan zyskał w nim prawdziwego lidera, o czym świadczą m.in. opinie włoskich mediów. W meczu z Cremonese podobnie jak kiedyś z Hellasem Werona zachwycił zdobyciem efektownego gola zza pola karnego. Formę pomocnika w rozmowie z Eleven Sports podsumował Cristian Chivu.

– To głównie jego zasługa – ja dokładam do tego swoją małą część, obdarzając go zaufaniem i wstawiając do składu. Od samego początku udowadniał tu swoją jakość, potrzebował tylko trochę czasu, by wejść w odpowiedni rytm i złapać pewność siebie – powiedział Cristian Chivu w rozmowie z Eleven Sports.

– Jestem mu wręcz wdzięczny, bo gra właściwie nie na swojej pozycji. Czasami jako pierwszy przed obrońcami, a przecież wszyscy wiemy, że jest urodzonym mezzalą. Ale on – podobnie jak reszta zespołu – doskonale rozumie, co chcemy grać i co chcemy osiągnąć w tym sezonie – dodał.

Zieliński w obecnym sezonie ma na swoim koncie 4 gole i asystę w 20 meczach w lidze. Jego najlepszy wynik w karierze to 8 bramek w Serie A w kampanii 2020/2021. Do końca rozgrywek pozostało dużo czasu, więc niewykluczone, że 31-latek pobije ten wynik. Inter Mediolan po 23. kolejkach zajmuje bezpieczne 1. miejsce w tabeli, wyprzedzając m.in. AC Milan, Napoli i Juventus.