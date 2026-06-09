Chelsea obejdzie smakiem?! Vlahović negocjuje z innym klubem

16:38, 9. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Dusan Vlahović wkrótce opuści Juventus. Chelsea jako pierwsza nawiązała kontrakt z napastnikiem. Serb jednak poważnie zastanawia się nad przenosinami do Newcastle United - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Dusan Vlahović
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović zdecydował? Newcastle United może pokonać Chelsea

Dusan Vlahović nie dogadał się z Juventusem. Wraz z końcem czerwca reprezentant Serbii opuści Turyn jako wolny agent. Jako pierwsza do walki o zawodnika zgłosiła się Chelsea. The Blues mogą zostać jednak pokonani. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że napastnik poważnie traktuje możliwość przenosin do Newcastle United.

Premier League zatem będzie zapewne kolejnym przystankiem w karierze Dusana Vlahovicia. Włoski dziennik zdradził jednak, że Newcastle United są bliżej sprowadzenia Serba. Popularne Sroki zamierzają uprzedzić Chelsea i ostro wzięły się do pracy. Klub z St. James’s Park chcą uprzedzić konkurencję i pozyskać zawodnika Juventusu.

Dusan Vlahović miał jasno określony cel, który nie zostanie spełniony. Serb marzył o dołączeniu do FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii jednak nie traktują napastnika priorytetowo, więc ten zaczął rozważać inne kierunki. Czas finalnie pokaże, czy Newcastle United wygra rywalizację o transfer wychowanka Partizana Belgrad.

Dusan Vlahović w poprzednim sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty.

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