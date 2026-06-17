Górnik Zabrze zbroi się na Ligę Mistrzów. Ogłosił kolejny transfer

10:08, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Górnik Zabrze

Phillip Schulze został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Niemiecki bramkarz dołączył do śląskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego i jeszcze przed startem przygotowań do nowego sezonu zameldował się w drużynie Trójkolorowych.

Michal Gasparik
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik postawił na młodego Niemca

Phillip Schulze przeniósł się do Górnika z niemieckiego S.C. Verl. 23-letni golkiper związał się z zabrzańskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejnych dwanaście miesięcy.

Nowy bramkarz Górnika urodził się w Hanowerze, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską drogę. W wieku 14 lat trafił do akademii Wolfsburga i tam kontynuował rozwój w kolejnych kategoriach wiekowych. Występując w zespołach młodzieżowych miał okazję rywalizować w Lidze Młodzieżowej UEFA przeciwko takim klubom jak Sevilla, Red Bull Salzburg czy Lille.

333 PLN BONUSU za poprawny typ na gola Portugalii z DR Kongo! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź mundialową akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do kadry pierwszej drużyny Wolfsburga został włączony w 2021 roku. Seniorskie doświadczenie zdobywał jednak głównie poza macierzystym klubem. W pierwszej połowie 2024 roku reprezentował Hallescher FC, gdzie zanotował 14 występów na poziomie trzeciej ligi niemieckiej.

Najważniejszym etapem jego dotychczasowej kariery był jednak pobyt w S.C. Verl. Początkowo występował tam na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony przez klub przed sezonem 2025/26. W ciągu dwóch lat rozegrał 85 spotkań. W 22 meczach zachował czyste konto i należał do podstawowych zawodników zespołu. Mierzący 190 centymetrów wzrostu Schulze ma również za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Po sprzedaży Patrika Hellebranda i Wiktora Nowaka to kolejny transfer Zabrzan do klubu. Trójkolorowi zatrzymali wcześniej będącego na wypożyczeniu Ondreja Zmrzly’ego, a także sprowadzili Erika Prekopa i Bruno Durdova.