Górnik Zabrze zbroi się na Ligę Mistrzów. Ogłosił kolejny transfer

Phillip Schulze został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Niemiecki bramkarz dołączył do śląskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego i jeszcze przed startem przygotowań do nowego sezonu zameldował się w drużynie Trójkolorowych.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik postawił na młodego Niemca

Phillip Schulze przeniósł się do Górnika z niemieckiego S.C. Verl. 23-letni golkiper związał się z zabrzańskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejnych dwanaście miesięcy.

Nowy bramkarz Górnika urodził się w Hanowerze, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską drogę. W wieku 14 lat trafił do akademii Wolfsburga i tam kontynuował rozwój w kolejnych kategoriach wiekowych. Występując w zespołach młodzieżowych miał okazję rywalizować w Lidze Młodzieżowej UEFA przeciwko takim klubom jak Sevilla, Red Bull Salzburg czy Lille.

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Do kadry pierwszej drużyny Wolfsburga został włączony w 2021 roku. Seniorskie doświadczenie zdobywał jednak głównie poza macierzystym klubem. W pierwszej połowie 2024 roku reprezentował Hallescher FC, gdzie zanotował 14 występów na poziomie trzeciej ligi niemieckiej.

Najważniejszym etapem jego dotychczasowej kariery był jednak pobyt w S.C. Verl. Początkowo występował tam na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony przez klub przed sezonem 2025/26. W ciągu dwóch lat rozegrał 85 spotkań. W 22 meczach zachował czyste konto i należał do podstawowych zawodników zespołu. Mierzący 190 centymetrów wzrostu Schulze ma również za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.

Po sprzedaży Patrika Hellebranda i Wiktora Nowaka to kolejny transfer Zabrzan do klubu. Trójkolorowi zatrzymali wcześniej będącego na wypożyczeniu Ondreja Zmrzly’ego, a także sprowadzili Erika Prekopa i Bruno Durdova.