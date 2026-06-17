Wyjaśnia się przyszłość Łubika. Jeden z klubów nie jest już w grze! [NOWE INFORMACJE]

10:16, 17. czerwca 2026 11:51, 17. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Przyszłość Marcela Łubika to jeden z najgorętszych tematów jeśli chodzi o piłkarzy Ekstraklasy. Z naszych informacji wynika, że jeden z zainteresowanych klubów nie jest już w grze.

Marcel Łubik
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Dobry sezon w Górniku i pożegnanie

Marcel Łubik ma za sobą bardzo udany sezon w Górniku Zabrze, choć w trakcie rozgrywek zdarzył mu się kryzys formy. Młody golkiper zdołał jednak ustabilizować formę i pomógł zabrzanom odnieść sukcesy. Potem Górnik nie dogadał się jednak z Augsburgiem, o czym w wywiadzie dla goal.pl mówił Lukas Podolski.

To sprawiło, że Łubik jest do wzięcia. W szranki stanęły dwa kluby – Wisła Kraków i GKS Katowice. Oba deklarowały gotowość dogadania się z Niemcami na kolejne wypożyczenie.

Coraz bliżej Wisły

Do tego miała dojść jeszcze Cracovia. W trakcie ostatnich dni sytuacja była dynamiczna, natomiast z naszych informacji wynika, że przyszłość młodego bramkarza jest coraz bliższa wyjaśnienia.

Otóż z naszych ustaleń wynika, że w grze o podpis Łubika nie ma już GKS Katowice. Bramkarz młodzieżówki po prostu nie zagra na Górnym Śląsku. A to oznacza jedno: niemal na pewno jeszcze bliżej mu w tym momencie do Wisły Kraków.

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