Bennacer odszedł z Milanu. Zaskakujący kierunek transferu

Ismael Bennacer odchodzi z Milanu, by spróbować odbudować się w lidze chorwackiej. Według oficjalnego komunikatu Dinama Zagrzeb pomocnik trafił tam na roczne wypożyczenie z opcją wykupu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ismael Bennacer

Bennacer wypożyczony do Dinama Zagrzeb

Ismael Bennacer nie znalazł się w planach Milanu na nowy sezon i postanowił zmienić otoczenie. Algierczyk przez całe lato odrzucał oferty z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Jeszcze kilka dni temu nie zdecydował się na przenosiny do Trabzonsporu. Teraz jednak zaakceptował propozycję Dinama Zagrzeb, gdzie pracuje Zvonimir Boban, jego dawny zwolennik z czasów Milanu.

Chorwacki klub potwierdził porozumienie w oficjalnym komunikacie. – Z przyjemnością ogłaszamy, że pomocnik Milanu i reprezentacji Algierii Ismael Bennacer zasili Dinamo! Dinamo i Milan uzgodniły warunki rocznego wypożyczenia z opcją wykupu – czytamy w oświadczeniu.

Bennacer jest związany kontraktem z Milanem do czerwca 2027 roku i zarabia 4,5 miliona euro netto rocznie. To jego druga przygoda na wypożyczeniu. W poprzednim sezonie spędził pięć miesięcy w Olympique Marsylia. Rozegrał tam 12 spotkań w Ligue 1, lecz francuski klub nie zdecydował się wykupić go za 13 milionów euro.

Obecne odejście potwierdza, że relacje Bennacera z Milanem są od dłuższego czasu napięte. Pomocnik wypadł z podstawowego składu i nie pasuje do wizji trenera. Dla 27-latka transfer do Dinama jest szansą na odbudowę i odzyskanie pewności siebie w mniej wymagającej lidze.

Zagrzeb może okazać się miejscem, w którym Algierczyk znów przypomni o swoim potencjale. Właśnie tego oczekuje Boban, który już raz postawił na Bennacera, sprowadzając go do Milanu w 2019 roku. Teraz liczy, że pomocnik udowodni swoją wartość w nowych barwach.

