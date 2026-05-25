Jones – Świątek: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (25.05.2026)

Iga Świątek rozpoczyna walkę o piąty triumf w Roland Garros. W meczu 1. rundy French Open 2026 Polka zmierzy się z młodą Australijką Emerson Jones. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję TV oraz stream online z meczu Świątek - Jones.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Emerson Jones: gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek rozpocznie tegoroczną rywalizację w Roland Garros od meczu z Emerson Jones. Polka po raz kolejny należy do grona głównych faworytek do triumfu w Paryżu, choć przygotowania do sezonu na mączce nie przebiegały dla niej idealnie. Mimo to korty Rolanda Garrosa od lat pozostają miejscem, gdzie prezentuje swój najlepszy tenis.

17-letnia Emerson Jones dopiero rozpoczyna swoją przygodę z największymi turniejami świata. Australijka bardzo dobrze radzi sobie na poziomie ITF i jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek swojego pokolenia. Starcie z czterokrotną mistrzynią Roland Garros będzie jednak dla niej ogromnym wyzwaniem.

Świątek w poprzednich latach zdominowała paryskie korty, wygrywając turniej w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Co więcej, od 2019 roku nie straciła nawet seta w pierwszej rundzie turniejów wielkoszlemowych. Kibice liczą więc, że również tym razem Polka pewnie rozpocznie walkę o kolejny tytuł.

Iga Świątek – Emerson Jones: transmisja w TV

Spotkanie Igi Świątek z Emerson Jones zaplanowano na poniedziałek 25 maja 2026 roku. Początek meczu około godziny 12:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2, a także online w serwisach streamingowych oraz STS TV.

Dla Świątek będzie to pierwszy krok w kierunku walki o kolejny wielkoszlemowy tytuł. Presja po słabszych występach w poprzednich turniejach jest spora, ale właśnie na kortach ziemnych Polka od lat pokazuje najwyższą jakość. Kibice liczą, że Roland Garros ponownie okaże się miejscem jej powrotu do dominacji.

