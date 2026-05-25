Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację w Roland Garros 2026 od meczu z Jaume Munarem. Spotkanie zapowiada się bardzo wyrównanie, a obaj zawodnicy mają za sobą trudne miesiące związane z problemami zdrowotnymi i nierówną formą. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj na żywo w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Munar: gdzie oglądać?

Hubert Hurkacz rozpocznie zmagania w Roland Garros 2026 od pojedynku z Jaume Munarem. Polak po trudnym okresie i problemach zdrowotnych będzie chciał udanie rozpocząć rywalizację w drugim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym.

Hiszpan najlepiej czuje się na kortach ziemnych i w ostatnich tygodniach prezentował coraz lepszą dyspozycję. Munar dotarł między innymi do ćwierćfinału turnieju ATP w Genewie, co pokazuje, że przed Roland Garros odzyskał rytm meczowy. Hurkacz również szuka stabilizacji i regularności, dlatego starcie w pierwszej rundzie może okazać się bardzo wymagające dla obu tenisistów.

Mecz Hurkacz – Munar odbędzie się w poniedziałek 25 maja 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00.

Hurkacz – Munar: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecze Roland Garros można oglądać także za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy spełnić dwa proste warunki:

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł.

Po spełnieniu warunków transmisja meczu Hurkacz – Munar zostanie odblokowana w sekcji zakładów live.

Hurkacz – Munar: transmisja TV

Transmisja telewizyjna meczu Hubert Hurkacz – Jaume Munar będzie dostępna na kanale Eurosport 1. Roland Garros tradycyjnie można oglądać na antenach Eurosportu, gdzie pokazywane są najważniejsze mecze turnieju.

Hurkacz – Munar: transmisja online

Spotkanie Hurkacz – Munar będzie można oglądać również online. Stream internetowy dostępny będzie w serwisach Max oraz Player. Transmisję można śledzić na komputerze, smartfonie, tablecie i telewizorach Smart TV.

Hurkacz – Munar: forma zawodników

Hubert Hurkacz wciąż próbuje wrócić do najwyższej dyspozycji po problemach zdrowotnych, które mocno wpłynęły na jego pozycję w rankingu ATP. Polak w tym sezonie wielokrotnie odpadał już po pierwszych meczach, ale na kortach ziemnych prezentował momentami solidny tenis.

Jaume Munar jest specjalistą od gry na mączce i z pewnością będzie chciał wykorzystać swoje doświadczenie na tej nawierzchni. Hiszpan nie imponował jednak regularnością i również miał problemy z utrzymaniem odpowiedniej formy fizycznej.

