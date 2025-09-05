Yamal z urazem w meczu reprezentacji! Co mówią wstępne diagnozy?

Lamine Yamal był bohaterem meczu Hiszpanii z Bułgarią, ale zszedł z boiska z bólem pleców. Według „Sportu” uraz nie jest poważny i skrzydłowy Barcelony powinien zagrać z Turcją.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zmieniony z powodu bólu pleców

Lamine Yamal kolejny raz potwierdził swoją klasę w barwach reprezentacji Hiszpanii. Skrzydłowy Barcelony był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku w starciu z Bułgarią. Zanotował asystę i wielokrotnie nękał obronę rywali.

Niepokój wzbudził jednak moment z 79. minuty, gdy Yamal poprosił o zmianę, wskazując na dolną część pleców. Luis de la Fuente nie zamierzał ryzykować i wprowadził na murawę Jesusa Rodrigueza.

Według „Sportu” powodem była chwilowa dolegliwość. Klub i sztab reprezentacji zapewniają, że nie ma mowy o poważnym urazie. Hiszpan miał odczuwać jedynie dyskomfort i decyzja o zmianie miała charakter zapobiegawczy.

Dla Barcelony to dobra wiadomość. Yamal jest kluczowym zawodnikiem w planach Hansiego Flicka, a jego forma sprawia, że wymieniany jest nawet w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki.

Reprezentacja Hiszpanii przygotowuje się teraz do meczu z Turcją. To ważne spotkanie, w którym Yamal ma być gotowy do gry od pierwszej minuty. Rywalizacja nabiera dodatkowego smaczku, ponieważ po drugiej stronie wystąpi Arda Guler z Realu Madryt, będący w świetnej formie.

Hiszpanie i Turcy jak dotąd odnieśli po jednym zwycięstwie w eliminacjach. Wiele wskazuje na to, że między tymi drużynami rozstrzygnie się walka o pierwsze miejsce w grupie E i bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Pojedynek Turcja – Hiszpania rozpocznie się w niedzielę, 7 września, o godzinie 20:45.

