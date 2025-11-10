Atalanta zwolni Juricia! Romano wskazał następcę

16:31, 10. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Ivan Jurić nie sprawdził się w roli następcy Gian Piero Gasperiniego. Atalanta jest coraz bliżej decyzji o zwolnieniu trenera. Według Fabrizio Romano nowym szkoleniowcem La Dei ma zostać Raffaele Palladino.

Ivan Juric
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Ivan Juric

Ivan Jurić na wylocie! Raffaele Palladino ma zostać trenerem Atalanty

Atalanta BC przez ostatnie dziewięć lat nie musiała martwić się o posadę trenera. Za wyniki zespołu odpowiedzialny był Gian Piero Gasperini. 67-latek swoją pracą sprawił, że La Dea to obecnie jedna z topowych drużyn w Serie A, a także stały uczestnik europejskich pucharów. Przed startem sezonu 2025/2026 musieli wybrać jego następcę, a wybór padł na Ivana Juricia.

Początek pracy w Bergamo nie należy jednak do udanych. Jak dotąd prowadził zespół w 15 meczach, a jego bilans to 4 zwycięstwa, 8 remisów i 3 porażki. Natomiast w Serie A kontynuują serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa z rzędu. To powoduje, że na ten moment zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli. Ostatnia porażka w lidze z Sassuolo (0:3) wyczerpała cierpliwość zarządu klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Ivan Jurić lada moment ma zostać zwolniony z funkcji trenera. Jak poinformował Fabrizio Romano nowym szkoleniowcem Atalanty zostanie Raffaele Palladino. Włoch w poprzednim sezonie pracował we Fiorentinie, a wcześniej w Monzie.

Zawodnikiem klubu z Bergamo od lipca bieżącego roku jest Nicola Zalewski. Reprezentant Polski, póki co wystąpił w 8 meczach, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Umowę z La Deą ma ważną do czerwca 2029 roku.

