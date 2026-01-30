Atalanta sprzedaje gwiazdę. Przyszłość Zalewskiego wyjaśniona

Atalanta żegna Lookmana
Ademola Lookman, od dłuższego czasu łączony ze zmianą klubowych barw, w końcu dopiął swego. Atalanta rozstaje się ze swoją gwiazdą na półtora roku przed wygaśnięciem obecnej umowy. Reprezentant Nigerii na zasadzie transferu definitywnego przeniesie się do Turcji, o czym informuje Yağız Sabuncuoğlu.
Fenerbahce zapłaci za 28-latka 40 milionów euro. W ten sposób ekipa ze Stambułu pobije swój rekord, który ustanowiła… na początku stycznia. W drugim tygodniu trwania okienka Mattéo Guendouzi został kupiony z Lazio za 28 mln.
Transfer Lookmana wyklucza odejście Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski wzbudza zainteresowanie West Hamu, jednak Atalanta nie zamierza sprzedawać kolejnego zawodnika. Klub z Bergamo podjął ostateczną decyzję w sprawie przyszłości 24-letniego wahadłowego.
Lookman w tym sezonie rozegrał 19 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Natomiast Zalewski wystąpił w 22 spotkaniach, strzelił jednego gola i zapisał na swoim koncie pięć ostatnich podań.