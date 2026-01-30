Zalewski na celowniku Anglików. Atalanta zdecydowała!

Nicola Zalewski trafił na radary West Hamu United. Transfer do Premier League tej zimy na pewno się nie wydarzy. Atalanta nie chce sprzedawać Polaka - potwierdza Alessandro Pagliarini

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta nie planuje sprzedawać reprezentanta Polski

Nicola Zalewski latem miał do podjęcia wiele trudnych decyzji. Najpierw Inter Mediolan skorzystał z opcji wykupu z AS Romy za osiem milionów euro. Nieco ponad miesiąc później reprezentant Polski został bohaterem kolejnego transferu. Skusiła się na niego Atalanta Bergamo, która zapłaciła aż 17 milionów euro.

Początki Zalewskiego w nowej drużynie nie były szczególnie udane, ale w ostatnich tygodniach nastąpił poważny zwrot. Polak wywalczył miejsce w wyjściowym składzie i gra regularnie – zarówno na wahadle, jak i w ofensywnej trójce. Jego dorobek we wszystkich rozgrywkach to bramka oraz pięć asyst. Choć w kluczowych sytuacjach brakuje mu jeszcze skuteczności, cechuje go naprawdę duża śmiałość, co oczywiście docenia sztab szkoleniowy.

Zalewski na tyle się poprawił, że trafił nawet na radary Anglików. Gianluca Di Marzio poinformował o poważnym zainteresowaniu ze strony West Hamu, który byłby gotowy zapłacić za niego duże pieniądze. Problem w tym, że Atalanta nawet nie rozważa takiej możliwości. Reprezentant Polski tej zimy na pewno nie zostanie sprzedany, gdyż klub ma wobec niego ambitne plany.

Zalewski przynajmniej do końca sezonu powinien pozostać w Bergamo. Jeśli dalej będzie się rozwijał, być może czeka go latem duży transfer.