Zalewski vs Zieliński w hicie Serie A! Trzy nieuznane gole, ale jest zwycięzca [WIDEO]

Inter Mediolan pokonał Atalantę Bergamo w meczu 17. kolejki Serie A (1:0). Jedynego gola zdobył w drugiej połowie Lautaro Martinez. Sędzia nie uznał aż trzech bramek. Na boisku mogliśmy obserwować Nicolę Zalewskiego i Piotra Zielińskiego.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Do czterech razy sztuka. Trzy nieuznane gole, ale Inter dopiął swego

Atalanta Bergamo podejmowała przed własną publicznością Inter Mediolan w ramach 17. kolejki Serie A. La Dea podchodziła do tego spotkania uskrzydlona serią dwóch zwycięstw z rzędu w lidze. Z kolei dla Nerazzurrich była to okazja, aby zrehabilitować się za nieudany występ podczas Superpucharu Włoch.

Od początku meczu na boisku po przeciwnych stronach mogliśmy oglądać dwóch reprezentantów Polski. W Atalancie spotkanie od 1. minuty rozpoczął Nicola Zalewski, zaś w Interze zagrał Piotr Zieliński. Dla wahadłowego było to pierwsze starcie od momentu odejścia z Nerazzurrich przeciwko byłej drużynie. Jednocześnie pierwsze od 3 grudnia spotkanie w wyjściowej jedenastce ekipy z Bergamo.

Pierwsza połowa nie przyniosła zbyt wielu okazji bramkowych. Mecz sam w sobie nie porywał, ale stroną dominującą był Inter. Goście zdobyli nawet bramkę w 35. minucie, ale trafienie Marcusa Thurama zostało anulowane. Na spalonym był Lautaro Martinez. W 41. minucie dobrą centrą w pole karne popisał się Zalewski, ale futbolówka była posłana zbyt wysoko, przez co Scamacca jej nie sięgnął.

Druga połowa rozpoczęła się od gola La Dei, ale sędzia ponownie nie uznał gola, ponieważ na spalonym był Nicola Zalewski. Chwilę później stuprocentową okazję miał Luis Henrique, lecz ją zmarnował. Z dogodnej pozycji do bramki nie trafił również Nicolo Barella. Kolejna nieuznana bramka miała miejsce w 62. minucie. Tym razem na spalonym był napastnik Atalanty – Gianluca Scamacca.

Po ponad godzinie gry kibice na Gewiss Stadium w końcu doczekali się pierwszego gola. W 65. minucie na listę strzelców wpisał się Lautaro Martinez, dając Interowi jednobramkowe prowadzenie. Chwilę wcześniej boisko opuścił jeden z Polaków – Nicola Zalewski. Piotr Zieliński zakończył swój występ w 84. minucie.

Inter wychodzi na prowadzenie w Bergamo! 🔵⚫🔥



Lautaro Martínez pakuje piłkę do siatki ⚽ Fatalny błąd w defensywie Atalanty, który skrzętnie wykorzystują Nerazzurri 😬💥 #włoskarobota pic.twitter.com/YjYSbz82Cl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 28, 2025

Finalnie podopieczni Cristiana Chivu dowieźli zwycięstwo do ostatniego gwizdka. Tym samym obronili fotel lidera, wyprzedzając Milan o jeden punkt i Napoli o dwa oczka. Warto dodać, że czołowa trójka ma o jeden mecz rozegrany mniej od reszty stawki Serie A.

Atalanta 0:1 Inter Mediolan (65′ Lautaro)