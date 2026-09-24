Wielki talent Bayernu chce grać w Realu. Perez podjął decyzję

18:24, 24. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Christian Falk

Lennart Karl to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. W przeszłości przyznał, że Real Madryt to jego wymarzony klub. Z doniesień Christiana Falka wynika, że Los Blancos go obserwują.

Florentino Perez
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt uważnie obserwuje Lennarta Karla z Bayernu

Real Madryt ma za sobą wyśmienite okno transferowe, za które zebrał mnóstwo pochwał. Na ostatnich wzmocnieniach jednak się nie skończy, ponieważ kadra pierwszego zespołu nie została przebudowana w całości. Jose Mourinho wciąż potrzebuje kilku nowych zawodników. Trwają pracę nad znalezieniem środkowego obrońcy i środkowego pomocnika. Niewykluczone, że na Bernabeu może trafić również kolejny ofensywny pomocnik.

Nie jest tajemnicą, że o transferze do Realu Madryt marzy Lennart Karl. Dla utalentowanego niemieckiego piłkarza Los Blancos to klub marzeń. Teraz wygląda na to, że hiszpański gigant postanowił umieścić 18-latka pod szczegółową obserwacją, aby przyjrzeć mu się z bliska.

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Lennart Karl pokazał się światu w poprzednim sezonie, gdy po raz pierwszy został włączony do seniorskiego zespołu. Wystąpił wtedy w 40 meczach, strzelając 9 bramek i notując 8 asyst. Często był nawet piłkarzem wyjściowego składu. W trwającej kampanii ma na swoim koncie 5 spotkań, jednego gola i asystę. W marcu tego roku udało mu się zadebiutować w reprezentacji Niemiec, lecz ze względu na kontuzje opuścił Mistrzostwa Świata.

Na ten moment Real po prostu obserwuje Karla. Nie ma żadnych konkretów ani nawet rozmów pomiędzy klubami, czy z otoczeniem piłkarza. Jego kontrakt z Bayernem obowiązuje jeszcze trzy lata do czerwca 2029 roku. Bawarczycy chcą przedłużyć obecną umowę nastolatka.

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