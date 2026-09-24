Reprezentant Polski marzy o Realu Madryt. „Nie będę wybrzydzał”

Kacper Potulski robi furorę w Bundeslidze, gdzie regularnie gra w barwach Mainz. Na dodatek ponownie dostał powołanie do reprezentacji Polski. Na kanale Foot Truck ujawnił, że chciałby kiedyś zagrać w Realu Madryt.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Kacper Potulski i Jan Bednarek

Potulski marzy o grze w Realu Madryt

Kacper Potulski w poprzednim sezonie sensacyjnie wywalczył miejsce w pierwszym składzie Mainz. Progres, jaki zrobił oraz bardzo dobra forma od razu przyciągnęły uwagę innych klubów. Nie tak dawno 18-latek był łączony m.in. z Borussią Dortmund. Ostatecznie mimo dużego zainteresowania zdecydował się zostać w obecnym zespole, co wyszło mu na dobre. W trwających rozgrywkach jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki.

Już w czerwcu Potulski zadebiutował w reprezentacji Polski. W swoim pierwszym występie z orzełkiem na piersi w wyjściowym składzie strzelił nawet gola. Regularna gra sprawiła, że powoli może zadomowić się w kadrze, ponieważ otrzymał kolejne powołanie, lecz tym razem na mecze o stawkę.

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W rozmowie na kanale Foot Truck ujawnił, że został w Mainz ze względu na szanse regularnej gry, co jego zdaniem jest najważniejsze w tak młodym wieku. Jednocześnie zasugerował, że w przyszłości chciałby trafić do Realu Madryt. Co ciekawe, Potulski mówi płynnie po hiszpańsku.

– Myślę, że właściwą decyzją było, żeby zostać w Mainz jeszcze jeden sezon, żeby złapać doświadczenie w Bundeslidze, kolejne minuty. W tym wieku najważniejsza jest gra. W innym klubie byłoby mi o te minuty ciężej niż w Mainz, więc taką podjęliśmy decyzję i jesteśmy z niej zadowoleni – powiedział Kacper Potulski na kanale Foot Truck.

– Jak Real Madryt się zgłosi, to nie będę wybrzydzał – dodał Potulski.

W tym sezonie Potulski ma na swoim koncie pięć spotkań, z czego w trzech meczach w Bundeslidze grał od deski do deski.