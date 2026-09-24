Dzieje się w Realu Madryt! Zgrzyt na linii Mourinho – Perez

Real Madryt ma na swoim koncie już dwie porażki w La Liga. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że napięcie w klubie stale rośnie. Bardzo szybko doszło do zgrzytu na linii Jose Mourinho - Florentino Perez.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho i Perez nie nadają na tych samych falach

Real Madryt rozpoczął sezon od trzech zwycięstw z rzędu, a następnie przegrał z Realem Betis. W kolejnych tygodniach sytuacja się powtórzyła, czyli po trzech wygranych pod rząd przyszła porażka w derbach z Atletico Madryt. W efekcie po dwóch porażkach spadli na 4. miejsce w tabeli La Liga, tracąc do FC Barcelony na samym początku rozgrywek 6 punktów. Szczególnie zabolał przegrany hit z odwiecznym rywalem.

Po przegranych derbach na drużynę Los Blancos wylała się fala krytyki. Grę zespołu, a także samego trenera krytykował otwarcie m.in. Claude Makelele, nie szczędząc ostrych słów w kierunku Jose Mourinho. Do tego wszystkiego dochodzą szokujące informacje z hiszpańskiej prasy.

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Według doniesień Mundo Deportivo w wewnątrz klubu rośnie napięcie z powodu kiepskiego startu rozgrywek ligowych. Co więcej, po krótkim czasie, ponieważ minęły mniej więcej dwa miesiące na linii Jose Mourinho – Florentino Perez doszło do pierwszego zgrzytu. Dziennikarz Juan Sanchez nie ujawnił jednak dokładnie, co było powodem nieporozumienia szkoleniowca z prezydentem Królewskich.

Na ten moment bilans Mourinho w Realu Madryt to sześć zwycięstw i dwie porażki w ośmiu meczach. Kontrakt portugalskiego trenera z klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Wcześniej prowadził Los Blancos w latach 2010-2013.