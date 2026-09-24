Bayern wybrał gwiazdę za Olise. Gigant celuje w wielki transfer

Bayern Monachium w ostatnim czasie zainteresował się Florianem Wirtzem. Jak donosi Christian Falk, faktycznie może dojść do transferu, ale pod jednym warunkiem. Tylko wtedy, jeśli Michael Olise nie podpisze nowego kontraktu.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Wirtz celem Bayernu, jeśli Olise odejdzie

Florian Wirtz po transferze do Liverpoolu mocno spuścił z tonu. W barwach Bayeru Leverkusen zachwycał nie tylko w Bundeslidze, ale także w europejskich pucharach. Nic więc dziwnego, że latem zeszłego roku The Reds zapłacili za niego 125 milionów euro. Jak na razie ofensywny pomocnik nie gra na miarę oczekiwań. Długo miał problem z przystosowaniem się do wymogów Premier League, odpalając dopiero w drugiej części sezonu.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Wirtz rozważyłby transfer do Bayernu Monachium. Football Insider pisał nawet, że Liverpool byłby otwarty na sprzedaż piłkarza, jeśli pojawiłaby się odpowiednia oferta. Nowe informacje w tej sprawie przekazał ceniony dziennikarz Christian Falk.

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Z doniesień Christiana Falka wynika, że Liverpool nie ma zamiaru rozstawać się z piłkarzem w najbliższym zimowym oknie transferowym. Taki scenariusz został wprost wykluczony. Natomiast prawdą jest, że Bayern Monachium bierze pod uwagę reprezentanta Niemiec. Jest on jednak traktowany jako plan awaryjny na wypadek, gdybym Michael Olise nie zdecydował się podpisać nowego kontraktu.

W tym sezonie Wirtz nie imponuje formą. Łącznie wystąpił w sześciu meczach, ale strzelił tylko jednego gola i zaliczył asystę. Jego kontrakt z The Reds jest ważny do czerwca 2030 roku. Jest wyceniany na 100 milionów euro.