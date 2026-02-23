Ziółkowski symbolem nowej Romy? Gasperini wyróżnił Polaka

AS Roma w niedzielny wieczór wysoko pokonała Cremonese (3:0) w ramach 26. kolejki Serie A. Tymczasem o czwartym miejscu w tabeli wypowiedział się Gian Piero Gasperini.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini z jednoznacznym przekazem na temat Romy

AS Roma od trzech spotkań w Serie A jest bez porażki, notując w nich dwa zwycięstwa i remis. W niedzielny wieczór Rzymianie wrócili na zwycięski szlak po remisie z SSC Napoli (2:2). Tymczasem po wygranej z Cremonese ciekawymi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Giallorossich.

– Miałem nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Po reakcjach chłopaków na pierwszych treningach byłem przekonany, że nam się uda. Od pierwszych dni panowała atmosfera ambicji i jedności, a wielu młodych zawodników się rozwija – mówił Gian Piero Gasperini cytowany przez Football Italia.

– Wspaniale jest widzieć dojrzewających zawodników takich jak: Nicolo Pisilli, Lorenzo Venturino, Daniele Ghilardi i Jan Ziółkowski – zaznaczył Włoch.

Roma obecnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli ligi włoskiej, legitymując się dorobkiem 50 punktów. Do drugiego AC Milan stołeczna ekipa traci tylko cztery oczka. Tymczasem już za tydzień Roma zmierzy się w hicie Serie A z Juventus. Mecz może mieć duże znaczenie w kontekście walki o TOP 4 w tabeli Serie A.

W pierwszym starciu w tym sezonie między drużynami górą było Juve (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między zespołami raz zwyciężył Juventus, a w trzech spotkaniach padł remis. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą na Stadio Olimpico w kwietniu 2025 roku i wówczas mecz zakończył się wynikiem 1:1.