Spalletti przed meczami prawdy? Juventus pod ścianą

Juventus FC jest ostatnio w poważnym kryzysie. Tymczasem ciemne chmury zebrały się nad głową trenera Luciano Spallettiego. Wieści w tej sprawie przekazała "La Gazzetta dello Sport".

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti z ultimatum

Juventus miał rywalizować w tej kampanii o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Liga Mistrzów. Tymczasem sytuacja jest taka, że ten cel z tygodnia na tydzień coraz bardziej oddala się od klubu z Turynu. Ciekawe wieści przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło dało do zrozumienia, że aktualnemu szkoleniowcowi Juve zostało postawione ultimatum. Los trenera Luciano Spallettiego może być uzależniony od występu Juventusu w dwóch najbliższych spotkaniach. Władze klubu cały czas liczą na udział w Lidze Mistrzów, co miałoby pomóc poprawić sytuację finansową Bianconerich. Możliwe zatem, że niebawem dyrektor generalny Damien Comolli stanie przed podjęciem ważnej decyzji.

Juve w najbliższym tygodniu rozegra arcyważne mecze w Lidze Mistrzów i w Serie A. Turyńczycy najpierw zagrają w środę z Galatasaray S.K. w europejskich pucharach, chcąc odrobić stratę z pierwszego spotkania, gdy przegrali różnicą trzech trafień (2:5). Z kolei za tydzień Juventus zmierzy się na Stadio Olimpico z AS Roma w lidze włoskiej.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch przejął stery nad Juventusem w październiku minionego roku. Spalletti jak na razie prowadził drużynę z Turynu w 25 meczach, notując średnią 1,80 punktu na mecz. Juve zaliczył trzynaście zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek.