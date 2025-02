Milik przekazał najnowsze wieści. Sensacyjne przyśpieszenie akcji

Arkadiusz Milik na swoim profilu na Instagramie udostępnił zdjęcie z treningów. To może zwiastować w najbliższym czasie nieco przedwczesny, ale bardzo sensacyjny powrót Polaka do gry.

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik w treningu, pochwalił się zdjęciem w mediach

Arkadiusz Milik w ostatnich latach wiele czasu spędził w gabinetach lekarskich oraz podczas rehabilitacji. Napastnik reprezentacji Polski stracił prawie cały ostatni rok, bowiem od czerwca leczy on uraz zerwanych więzadeł krzyżowych. Do kolejnego tego typu kontuzji u Polaka doszło podczas towarzyskiego starcia z Ukrainą przed Euro 2024. Od tamtego czasu Milik nie mógł pojawić się na boisku.

Ale to ma się w najbliższym czasie zmienić. Media we Włoszech informowały bowiem, że Arkadiusz Milik powinien wrócić do treningów na początku marca, tymczasem sam piłkarz pokazał właśnie na swoim Instagramie zdjęcie z pierwszego treningu. Tym samym można domniemywać, że jego zdrowie ulega szybkiej poprawie i dość sensacyjnie w najbliższym czasie może wrócić do gry.

WIDEO: Kamil Grosicki: to jest szansa, aby wrócić na Stadion Narodowy

Problem jednak w tym, że piłkarz Juventusu nie ma zbyt wielkich szans być może nawet na to, aby usiąść na ławce. Od dawna mówi się o tym, że Stara Dama będzie chciała latem pozbyć się Milika, tym samym trudno spodziewać się szans na grę Polaka. Poza tym doskonale w zespole spisuje się Randal Kolo Muani, który absolutnie wygryzł ze składu Dusana Valhovicia.

Zobacz także: Flick zgodził się na sprzedaż gwiazdy. Barcelona otrzymała ofertę