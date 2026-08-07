Fenerbahce rusza po perełkę Realu Madryt. 20-latek przed ważną decyzją

14:27, 7. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fanatik

Endrick może tego lata stanąć przed jedną z ważniejszych decyzji w karierze. Piłkarz znalazł się na celowniku Fenerbahce, które chce przekonać Brazylijczyka do przenosin do Turcji.

Ismail Kartal
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ismail Kartal

Endrick może zmienić klub. Real Madryt stoi przed trudną decyzją

Endrick wciąż nie ma pewności, jak będzie wyglądała jego przyszłość w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu. Jak informuje turecki portal Fanatik, Fenerbahce planuje rozpocząć rozmowy w sprawie pozyskania 20-latka i zamierza przedstawić mu konkretną propozycję.

Według ostatnich wieści dyrektor sportowy klubu Cihan Kamer ma udać się do Madrytu, aby osobiście negocjować z otoczeniem zawodnika. Przedstawiciel ligi tureckiej liczy, że projekt sportowy oraz możliwość regularnych występów przekonają młodego Brazylijczyka do zmiany otoczenia.

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Sytuacja Endricka w Realu stała się bardziej skomplikowana po pojawieniu się kolejnych konkurentów w ofensywie. Klub pozyskał Carlosa Espiego z Levante, a trener Jose Mourinho ma widzieć w nim zawodnika, który może pełnić rolę zmiennika Kyliana Mbappe. Tym samym dla Endricka może zabraknąć miejsca na regularną grę. Brazylijczyk potrzebuje minut, aby rozwijać swój ogromny potencjał, a brak gwarancji występów może skłonić go do zmiany klubu.

Według informacji tureckiego serwisu, Fenerbahce chce wykorzystać sytuację i przekonać zawodnika, że w Stambule mógłby odzyskać najważniejszą rzecz dla młodego napastnika, czyli regularność. Turecki klub szuka ofensywnej gwiazdy i wierzy, że Endrick mógłby stać się jednym z liderów zespołu.

Brazylijczyk ma za sobą udany okres wypożyczenia w Olympique Lyon, gdzie w drugiej części poprzedniego sezonu udowodnił, że potrafi rywalizować na najwyższym poziomie. Jego talent nigdy nie był kwestionowany, a teraz kluczowe pytanie brzmi: czy swoją przyszłość nadal będzie budował w Realu, czy wybierze drogę, która zapewni mu więcej gry.

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