128 milionów euro na stole. Liverpool jest o krok od hitu

Liverpool jest blisko jednego z najgłośniejszych transferów letniego okna transferowego. Na Anfield może trafić Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. Rozmowy nabrały tempa.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool dopina wielki transfer. PSG może stracić swoją gwiazdę

Liverpool nie zamierza zwalniać na rynku transferowym. Jak informuje serwis DaveOCKOP.com, klub z Anfield osiągnął wstępne porozumienie w sprawie sprowadzenia Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że The Reds są coraz bliżej dopięcia jednej z najdroższych transakcji tego lata.

Według informacji źródła kwota operacji ma wynieść mniej więcej 128 milionów euro, uwzględniając bonusy uzależnione od wyników sportowych. To pokazuje, jak wysoko przedstawiciel Premier League ocenia potencjał reprezentanta Francji, który od miesięcy znajdował się na szczycie listy życzeń władz klubu.

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Kluczową rolę może odegrać również stanowisko samego zawodnika. Barcola ma preferować przeprowadzkę na do Liverpoolu, gdzie widzi dla siebie większe możliwości regularnej gry. W ostatnim sezonie rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie PSG znacząco się zaostrzyła, a kolejne wzmocnienia ofensywy sprawiły, że jego pozycja nie była już tak pewna.

Co prawda kontrakt skrzydłowego obowiązuje jeszcze przez dwa lata, ale według informacji DaveOCKOP.com nie są obecnie prowadzone rozmowy dotyczące jego przedłużenia. To otwiera angielskiej ekipie drogę do finalizacji transferu. Niemniej działacze stołecznej ekipy wciąż nie zamierzają łatwo rezygnować z jednego ze swoich najbardziej utalentowanych piłkarzy.

Barcola ma za sobą udany sezon w Ligue 1. Łącznie w 29 ligowych występach zdobył 11 bramek, potwierdzając, że należy do grona najbardziej perspektywicznych ofensywnych zawodników we Francji.