40 milionów euro i może odejść. Atletico szykuje wielką zmianę

Atletico podjęło decyzję w sprawie Sorlotha
Atletico Madryt może wkrótce rozstać się z jednym ze swoich najważniejszych zawodników. Jak przekazał Matteo Moretto na X, klub z La Liga jest otwarty na sprzedaż Alexandra Sorlotha, jeśli na stole pojawi się oferta opiewająca na mniej więcej 40 milionów euro.
Norweski napastnik odgrywał ważną rolę w zespole Diego Simeone, ale przyszłość zawodnika nie jest już tak pewna. Według najnowszych wieści Atletico nie zamyka drzwi przed transferem i jest gotowe wysłuchać propozycji dotyczących swojego snajpera.
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Sorloth miał już wzbudzić zainteresowanie klubów z tureckiej Super Lig. Sam zawodnik również nie wyklucza takiego kierunku, jednak pod jednym warunkiem. Ewentualna przeprowadzka do Turcji musiałaby wiązać się z bardzo atrakcyjnym pakietem finansowym.
To jednak nie koniec planów Atletico. Jeżeli Norweg opuści Metropolitano, madrycki klub ma już przygotowaną listę potencjalnych następców. Priorytetem ma być sprowadzenie Dusana Vlahovicia. Serb od dłuższego czasu znajduje się w centrum transferowych spekulacji. Ostatnio sytuację napastnika uważnie monitoruje Besiktas, który jednocześnie zabiega o jego podpis.
Atletico może zatem stać przed dużą zmianą w ataku. Sprzedaż Sorlotha za 40 milionów euro pozwoliłaby klubowi nie tylko zarobić znaczącą kwotę, ale również rozpocząć operację sprowadzenia nowego lidera ofensywy.