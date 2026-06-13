Allegri już o krok od nowego klubu

Massimiliano Allegri jest o krok od rozpoczęcia pracy w Napoli. Według najnowszych informacji kluczowe rozmowy są już na zaawansowanym etapie, a przełom może nastąpić w najbliższych dniach.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri blisko porozumienia z Napoli.

Massimiliano Allegri wciąż formalnie pozostaje związany z Milanem, jednak jego przeprowadzka do Napoli wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Jak informuje „Corriere della Sera”, strony są blisko osiągnięcia ostatecznego porozumienia, które pozwoli trenerowi definitywnie zakończyć współpracę z mediolańskim klubem.

Czas działa na korzyść Napoli. Do 16 czerwca Milan musi wypłacić szkoleniowcowi ostatnie należne wynagrodzenie. Z tego powodu rozwiązanie umowy powinno zostać dopięte jeszcze przed tym terminem lub tuż po nim.

Rozmowy między stronami są już mocno zaawansowane. Prezes Milanu Paolo Scaroni spotkał się z agentem trenera Giovannim Branchinim, aby omówić szczegóły rozstania. Według źródła największe kwestie do ustalenia dotyczą obecnie członków sztabu szkoleniowego Allegriego.

„Corriere della Sera” podaje, że kolejne rozmowy mają odbyć się na początku przyszłego tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy mogą zostać dopracowane ostatnie szczegóły otwierające Allegriemu drogę do objęcia Napoli.

Jeżeli strony osiągną pełne porozumienie, włoski szkoleniowiec rozpocznie nowy rozdział kariery, a Napoli zyska trenera, który ma poprowadzić klub do walki o najważniejsze cele w kraju i Europie.