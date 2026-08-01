Inter poszukuje następcy Dumfriesa. Jest nowy kandydat

Inter Mediolan jest zmuszony pozyskać nowego prawego obrońcę po odejściu Denzela Dumfriesa. Na celownik włoskiego klubu trafił Michael Kayode - dowiedział się Ekrem Konur.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Kayode

Michael Kayode przyciągnął uwagę Interu Mediolan

Inter Mediolan jest bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Na Stadio Giuseppe Meazza trafili już Aleksandar Stanković, John Stones oraz Ivan Provedel, a ponadto Manuel Akanji został definitywnie wykupiony po zakończeniu okresu wypożyczenia. Władze mistrza Włoch nie zamierzają jednak kończyć letnich zakupów.

Po odejściu Denzela Dumfriesa do Realu Madryt priorytetem Interu stało się sprowadzenie nowego prawego obrońcy. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, najnowszym kandydatem do wzmocnienia zespołu Cristiana Chivu jest Michael Kayode. Brentford wycenił 22-letniego bocznego defensora na około 35 milionów euro, a mediolańczycy uważnie monitorują jego sytuację.

Młodzieżowy reprezentant Włoch występuje w drużynie Pszczół od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Brentford Community Stadium z Fiorentiny za 18 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku.