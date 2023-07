IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri szuka nowego ustawienia dla Juventusu

Chiesa ma zostać przesunięty do roli napastnika

Gwiazdor będzie miał mniej zadań w defensywie

Chiesa zmieni pozycję? Będzie miał więcej swobody

Juventus miał rozpocząć przedsezonowe tournée po Stanach Zjednoczonych przeciwko Barcelonie w niedzielę, ale starcie zostało to odwołane ponieważ piłkarze Blaugrany zmagali się z wirusem żołądkowym.

Wydaje się, że Allegri zmierza w tym sezonie w kierunku formacji 3-5-2 po tym, jak poprzednich rozgrywkach na zmianę korzystał z ustawień 4-4-2 i 4-3-3. Według Sky Sports, Weston McKennie dołączył do Manuela Locatellego i Fabio Mirettiego w środku pola, otoczonych przez Weaha i Andreę Cambiaso na skrzydłach.

Allegri jednocześnie przesunął Federico Chiesę do roli typowego napastnika. Sky Sports uważa, że gwiazdor Juventusu będzie miał znacznie więcej swobody w ofensywie i zdecydowanie mniej zadań defensywnych, niż miało to w przypadku, gdy grał na skrzydle. Zdaniem mediów może to być kluczowa zmiana w składzie Juventusu na nadchodzący sezon.

Mecz Juventusu z Milanem zostanie rozegrany w piątek o godzinie 04:30.

