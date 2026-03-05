Ależ wyróżnienie dla Zielińskiego! To potwierdzenie doskonałej formy

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter docenił Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński w ostatnim czasie jest w bardzo dobrej formie. Właściwie można nawet powiedzieć, że to doskonała dyspozycja reprezentanta Polski i jeden z jego najlepszych okresów w karierze. Tym bardziej musi to cieszyć, gdyż popularny „Zielu” miał trudną poprzednią kampanię i wielokrotnie musiał walczyć o miejsce w składzie , gdzie przecież rywalizacja jest olbrzymia. Teraz jednak jest jednym z liderów zespołu, który pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch.

To właśnie ostatnie tygodnie były dla Piotra Zielińskiego zdecydowanie lepsze od poprzednich. Jego dobra forma podczas lutowych spotkań została doceniona przez kibiców, którzy wielokrotnie chwalili Polaka. Teraz Piotr Zieliński został oficjalnie wybrany piłkarzem miesiąca lutego w Interze, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. To wyróżnienie to tylko potwierdzenie dobrej formy i dyspozycji przed zbliżającymi się barażami.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. W lutym na jego koncie były dwa trafienia. W sumie dla zespołu z Mediolanu 31-latek rozegrał już 76 meczy i ośmiokrotnie wpisał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta naszego kraju na 10 milionów euro.

