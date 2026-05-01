Odejście coraz bliżej. Salah już rozmawia z nowym klubem

Mohamed Salah może być bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów lata. Według tureckich mediów trwają już konkretne rozmowy dotyczące jego przyszłości poza Liverpoolem.

Mohamed Salah może zakotwiczyć w Fenerbahce

Mohamed Salah znalazł się na celowniku Fenerbahce, które jak informuje A Spor, rozpoczęło już negocjacje w sprawie ewentualnego transferu. Według źródła, przedstawiciele klubu ze Stambułu odbyli dwa spotkania z agentami zawodnika i pracują nad dopięciem szczegółów potencjalnej umowy.

W rozmowach uczestniczył członek zarządu Fenerbahce – Ertan Torunogulları. Reprezentował klub w kontaktach z otoczeniem piłkarza. Z przekazanych informacji wynika, że strona reprezentująca Egipcjanina postawiła jasno warunki finansowe. Oczekiwana pensja ma wynosić mniej więcej 20 milionów euro rocznie.

Negocjacje są w toku, a obie strony planują kolejne spotkanie, które ma przybliżyć je do ewentualnego porozumienia. Na tym etapie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Niemniej zaangażowanie Fenerbahce wskazuje na poważne zainteresowanie transferem.

Obecny kontrakt Salaha z Liverpoolem obowiązuje do lata 2027 roku. Sam zawodnik zapowiedział już, że po zakończeniu sezonu planuje opuścić klub z Anfield Road. To otwiera drogę do jednego z najbardziej spektakularnych ruchów transferowych nadchodzącego okna.

W tym sezonie doświadczony zawodnik wystąpił jak na razie w 39 meczach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył też dziewięć asyst. Aktualnie piłkarz dochodzi do siebie w związku z kontuzją uda.