Borussia Dortmund celuje w transfer napastnika. Prosto z Realu Madryt

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Gonzalo Garcia monitorowany przez Borussię Dortmund

Borussia Dortmund zajmuje drugie miejsce w tabeli 1. Bundesligi po 31. kolejce. Tytuł mistrzowski ponownie trafił w ręce Bayernu Monachium, który w przekonujący sposób zdominował rozgrywki i wyraźnie odskoczył reszcie stawki. Niko Kovac, który odpowiada za wyniki BVB, wykonuje solidną pracę i już teraz koncentruje się na planowaniu kolejnych ruchów transferowych.

Klub z Signal Iduna Park chce wzmocnić przede wszystkim formację ofensywną, by w przyszłym sezonie powalczyć o tytuł. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sport”, Borussia uważnie monitoruje kilku napastników, którzy mogą wzmocnić drużynę w najbliższym oknie transferowym. Na krótkiej liście życzeń BVB znalazł się m.in. Gonzalo Garcia z Realu Madryt.

Według doniesień, niemiecki klub nie podjął jeszcze żadnych konkretnych kroków w sprawie transferu 22-letniego hiszpańskiego napastnika, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W trwającym sezonie Garcia rozegrał 34 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund are closely monitoring Gonzalo Garcia. The 22 y/o striker is on the shortlist alongside other candidates such as Fisnik Asllani and Nicolo Tresoldi, among others. #BVB



At the moment, however, there are no talks with Garcia. Nothing advanced. 🇪🇸 pic.twitter.com/wrZj9pk0oD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026

Media sugerują, że Borussia może przygotować ofertę opiewającą na 30 milionów euro. Jednak klub ze stolicy Hiszpanii ma oczekiwać nawet około 60 milionów euro. Garcia nie jest jedynym zawodnikiem na radarze BVB. W kręgu zainteresowań niemieckiego klubu znajdują się również Fisnik Asllani z TSG Hoffenheim oraz Nicolo Tresoldi z Club Brugge.