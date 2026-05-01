Anthony Gordon blisko głośnego transferu. Giganci chcą gwiazdę Premier League

10:45, 1. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Anthony Gordon latem opuści szeregi Newcastle United - przekonuje Fabrizio Romano. Skrzydłowy Newcastle jest na liście życzeń Bayernu Monachium oraz Liverpoolu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon rozgrywa znakomity sezon w barwach Newcastle United. 25-letni skrzydłowy jest jednym z kluczowych zawodników Srok i coraz więcej wskazuje na to, że nadchodzące letnie okno transferowe może przynieść głośny transfer w Premier League.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, przyszłość Anglika staje się jednym z ciekawszych tematów. Gordon swoją formą przyciągnął uwagę kilku gigantów. Jak podkreśla dziennikarz, już w lutym Bayern Monachium rozpoczął pierwsze kontakty w sprawie transferu skrzydłowego. Bawarski gigant widzi w Gordonie jednego z trzech głównych kandydatów do wzmocnienia pozycji skrzydłowego przed kolejnym sezonem.

Sytuację Anglika monitorują także kluby z Anglii. W tym kontekście często wymienia się również Liverpool, choć na ten moment klub z Anfield nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Newcastle United oczekuje za Gordona nawet 60 milionów euro. Z kolei bawarski gigant nadal próbuje negocjować i dąży do obniżenia żądanej kwoty.

17-krotny reprezentant Anglii w obecnych rozgrywkach rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. To jeden z najlepszych wyników w jego dotychczasowej karierze, który tylko zwiększa zainteresowanie ze strony czołowych klubów. Kontrakt Gordona z Newcastle obowiązuje aż do czerwca 2030 roku.

