Raków wykonał zadanie. Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski

Raków Częstochowa skromnie ale pewnie pokonał Avię Świdnik w ostatnim ćwierćfinale Pucharu Polsku i uzupełnił listę półfinalistów. Medaliki zwyciężyły 2:1 po bramce Mosóra w dogrywce.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków w półfinale Pucharu Polski

Puchar Polski wkroczył w decydującą fazę. We wtorek i środę rozegrano pierwsze ćwierćfinały, z których zwycięsko wyszli GKS Katowice, Górnik Zabrze oraz Zawisza Bydgoszcz. W czwartek został wyłoniony ostatni półfinalista tegorocznej edycji. Faworyt był oczywiście jeden, czyli Raków Częstochowa.

Mecz od pierwszych do ostatnich minut był rozgrywany pod dyktando zespołu z PKO Ekstraklasy, który znacznie przewyższał umiejętnościami Avię Świdnik. Gospodarzom nie można było jednak odmówić ambicji i co jakiś czas próbowali odgrywać się w ofensywie. W pierwszej odsłonie Raków miał kilka znakomitych sytuacji, ale gola zdobył dopiero Brunes w doliczonym czasie gry.

Po zmianie stron, Medaliki wyraźnie spuściły z tonu. Momentami można było odnieść wrażenie, że chcą jedynie dotrwać do końca spotkania z korzystnym rezultatem. Choć stworzyli kilka sytuacji to nie potrafili udokumentować swojej przewagi. Za to Avia wciąż czyhała na swoją okazję i doczekała się jej w doliczonym czasie gry, w ostatniej akcji meczu. Niespodziewanie do dogrywki doprowadził Zawadzki.

Jednak tuż po wznowieniu gry już w 92. minucie do siatki trafił Mosór, który ustawił dalszy przebieg tej rywalizacji. Tym razem mimo wielkich chęci, Avia nie zdołała po raz drugi doprowadzić do wyrównania.

Losowanie par półfinałowych Pucharu Polski odbędzie się w piątek, 6 marca, o godzinie 12:00.