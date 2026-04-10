Alarm w Interze Mediolan. Lautaro Martinez kontuzjowany!

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter został bez Lautaro Martineza za dwa tygodnie

Inter Mediolan na siedem spotkań przed końcem sezonu zajmuje 1. miejsce w tabeli Serie A. Przewaga nad drugim w lidze Napoli wynosi na chwilę obecną siedem punktów. W teorii Nerazzurri mają zapas dwóch spotkań, więc sytuacja wydaje się bardzo dobra. Skomplikowała ją jednak informacja o kontuzji Lautaro Martineza. Argentyńczyk znów ma problem z łydką w lewej nodze.

Z doniesień serwisu fcinter1908.it wynika, że to podobny uraz, z jakim napastnik mierzył się po meczu z Bodo/Glimt. Pierwsze prognozy mówią o tym, że jego przerwa potrwa co najmniej dwa tygodnie. Oznacza to, że wstępnie wróci 26 kwietnia na starcie z Torino.

Martinez opuści trzy mecze. Na pewno nie zagra w najbliższy weekend z Como, a także za tydzień z Cagliari. Cristian Chivu nie będzie mógł z niego skorzystać również w Pucharze Włoch, gdy Il Biscione przystąpią do rewanżowego starcia z Como. Jeśli wróci zgodnie z przewidywaniami, pozostanie mu do rozegrania ostatnie pięć spotkań w sezonie 2025/2026.

Reprezentant Argentyny dopiero co wrócił po wspomnianej wczęśniej kontuzji. Zeszłotygodniowy mecz z Romą był dla niego pierwszym spotkaniem od 18 lutego. Choć zagrał tylko niecałą godzinę, strzelił dwie bramki, a Inter wygrał (5:2). Łącznie w tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 20 bramek i 4 asysty w 36 meczach.