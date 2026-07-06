Real Madryt może nieświadomie otworzyć drzwi. Juventus tylko na to czeka

Brahim Diaz pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk na radarze Juventusu. Ogólnie w Turynie wierzą, że może stać się kluczowym elementem projektu Luciano Spallettiego.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Brahim Diaz może wylądować w Juventusie

Brahim Diaz znalazł się na samym szczycie listy życzeń Juventusu przed decydującą fazą letniego okna transferowego. Jak informuje Sport Mediaset, władze Bianconerich nie zamierzają podejmować pochopnych ruchów i są gotowe cierpliwie obserwować rozwój sytuacji w Realu Madryt. Wszystko dlatego, że reprezentant Maroka uchodzi za wymarzone wzmocnienie dla Luciano Spallettiego.

Obecny szkoleniowiec Juventusu ma być wielkim zwolennikiem sprowadzenia ofensywnego pomocnika. Według wieści włoskich mediów Spalletti uważa, że Brahim Diaz dysponuje dokładnie tymi cechami, których obecnie brakuje drużynie z Turynu. Chodzi przede wszystkim o kreatywność, umiejętność gry między liniami oraz zdolność do rozstrzygania meczów indywidualnymi akcjami.

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Sytuacja 27-letniego zawodnika w Madrycie pozostaje jednak niejasna. Po udanym występie na mistrzostwach świata w 2026 roku jego notowania znacząco wzrosły, a sam piłkarz liczy na ważną rolę w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho. Problemem może okazać się jednak ogromna konkurencja w ofensywie Królewskich, gdzie walka o miejsce w wyjściowym składzie zapowiada się wyjątkowo zacięcie.

To właśnie ten aspekt uważnie monitorują działacze Juventusu. W Turynie panuje przekonanie, że końcówka sierpnia może przynieść przełom w sprawie przyszłości Diaza. Jeśli okaże się, że Mourinho nie jest w stanie zagwarantować mu regularnych występów, włoski gigant może przejść do konkretnych działań.

Na razie Juventus zachowuje spokój, ale nazwisko Brahima Diaza pozostaje priorytetem. W klubie wierzą, że właśnie taki piłkarz mógłby nadać ofensywie Bianconerich nową jakość i pomóc zespołowi wrócić do walki o najważniejsze trofea.