Newcastle United dopina transfer. Holenderski talent trafi do Premier League

Newcastle United finalizuje transfer Seana Steura z Ajaksu Amsterdam - donosi "De Telegraaf". 18-letni Holender podpisze kontrakt z angielskim klubem do 2031 roku.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Sean Steur bliski transferu do Newcastle United

Newcastle United kontynuuje budowę zespołu z myślą o przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym zawodnikiem, który zasili ekipę Srok, będzie Sean Steur. Według najnowszych doniesień, klub z St James’ Park osiągnął porozumienie z Ajaksem Amsterdam w sprawie transferu jednego z największych talentów holenderskiego futbolu.

Jak informują media w Holandii, Newcastle zapłaci za 18-letniego pomocnika 27 milionów euro. W umowie ma znaleźć się również klauzula gwarantująca Ajaksowi 12,5 procent od kwoty ewentualnego przyszłego transferu zawodnika.

Steur jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy swojego pokolenia. W sezonie 2025/2026 przebił się do pierwszego zespołu Ajaksu i zdołał rozegrać 25 spotkań. W tym czasie zdobył jedną bramkę oraz zanotował dwie asysty.

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Pomocnik jest również reprezentantem Holandii do lat 19 i od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją czołowych europejskich klubów. Newcastle zareagowało jednak najszybciej i jest o krok od sfinalizowania transferu.

Steur ma podpisać z angielskim klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2031 roku. Transfer wywołał spore emocje w Holandii. Dziennikarz „De Telegraaf” Mike Verweij zwrócił uwagę, że Ajaks traci kolejny wielki talent po zaledwie kilkudziesięciu występach w pierwszej drużynie.