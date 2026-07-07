Kamiński ma nowy klub! Transfer za 20 milionów euro potwierdzony

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński przenosi się do Portugalii

Jakub Kamiński ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Wypożyczenie do FC Koeln okazało się strzałem w dziesiątkę – szybko wyrósł na lidera drużyny, gromadząc w samej Bundeslidze siedem bramek oraz pięć asyst. Oczywiście klub z Kolonii skorzystał z opcji wykupu, sprowadzając go z Wolfsburga za 5,5 mln euro. Tego lata pojawiły się natomiast informacje, że reprezentant Polski może błyskawicznie zmienić otoczenie.

W pewnym momencie Kamiński miał być bliski transferu do Brighton. Ostatnie dni przyniosły poważny zwrot akcji, bowiem do gry o skrzydłowego weszła Benfica, która wykazała się dużą determinacją. Była gotowa wyłożyć na niego 20 milionów euro, a we wtorkowy wieczór hitowy transfer został potwierdzony. Portugalski gigant poinformował, że Kamiński został jego piłkarzem.

To jeden z najdroższych transferów z udziałem Polaka w historii. Kamiński podpisał z Benficą umowę do połowy 2031 roku. Czeka go teraz bratobójcza rywalizacja z polskim tercetem z FC Porto – Jakubem Kiwiorem, Janem Bednarkiem oraz Oskarem Pietuszewskim.

Kamiński opuszcza Niemcy po czterech latach. W 2022 roku zamienił Lecha Poznań na Wolfsburg, ale tam radził sobie ze zmiennym szczęściem. W sumie na poziomie Bundesligi zaliczył 104 występy, gromadząc w tym czasie 11 bramek i 13 asyst.

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