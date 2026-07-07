Kamiński ma nowy klub! Transfer za 20 milionów euro potwierdzony

20:50, 7. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  SL Benfica

Jakub Kamiński przenosi się do nowego klubu. Benfica oficjalnie potwierdziła hitowy transfer reprezentanta Polski, który tym samym opuszcza FC Koeln.

Jakub Kamiński
Obserwuj nas w
fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński przenosi się do Portugalii

Jakub Kamiński ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Wypożyczenie do FC Koeln okazało się strzałem w dziesiątkę – szybko wyrósł na lidera drużyny, gromadząc w samej Bundeslidze siedem bramek oraz pięć asyst. Oczywiście klub z Kolonii skorzystał z opcji wykupu, sprowadzając go z Wolfsburga za 5,5 mln euro. Tego lata pojawiły się natomiast informacje, że reprezentant Polski może błyskawicznie zmienić otoczenie.

W pewnym momencie Kamiński miał być bliski transferu do Brighton. Ostatnie dni przyniosły poważny zwrot akcji, bowiem do gry o skrzydłowego weszła Benfica, która wykazała się dużą determinacją. Była gotowa wyłożyć na niego 20 milionów euro, a we wtorkowy wieczór hitowy transfer został potwierdzony. Portugalski gigant poinformował, że Kamiński został jego piłkarzem.

To jeden z najdroższych transferów z udziałem Polaka w historii. Kamiński podpisał z Benficą umowę do połowy 2031 roku. Czeka go teraz bratobójcza rywalizacja z polskim tercetem z FC Porto – Jakubem Kiwiorem, Janem Bednarkiem oraz Oskarem Pietuszewskim.

Kamiński opuszcza Niemcy po czterech latach. W 2022 roku zamienił Lecha Poznań na Wolfsburg, ale tam radził sobie ze zmiennym szczęściem. W sumie na poziomie Bundesligi zaliczył 104 występy, gromadząc w tym czasie 11 bramek i 13 asyst.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na gola wybranej drużyny. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości