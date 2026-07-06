Besiktas naciska, Bayern obserwuje. Vlahović patrzy w innym kierunku

18:54, 6. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport

Dusan Vlahović wstrzymuje decyzję dotyczącą swojej przyszłości, licząc na sygnał z FC Barcelony. Serb odrzuca pośpiech mimo atrakcyjnej propozycji z Turcji, przekonuje Sport.

Dusan Vlahović
Obserwuj nas w
fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Wstrzymał wielki transfer. Vlahović postawił wszystko na jedną kartę

Dusan Vlahović znalazł się w centrum transferowych spekulacji po rozstaniu z Juventusem. Napastnik, który po wygaśnięciu kontraktu stał się wolnym zawodnikiem, nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Jak informuje hiszpański „Sport”, reprezentant Serbii wciąż liczy na możliwość kontynuowania kariery w FC Barcelonie i właśnie dlatego nie daje ostatecznej odpowiedzi innym zainteresowanym klubom.

Według wieści znanego dziennika szczególnie zdeterminowany jest Besiktas. Turecki gigant miał przedstawić piłkarzowi niezwykle korzystne warunki finansowe. W grę ma wchodzić wynagrodzenie na poziomie 10 milionów euro za sezon oraz dodatkowa premia za podpisanie umowy wynosząca pięć milionów euro. Mimo to Vlahović nie spieszy się z zaakceptowaniem oferty.

Kurs 200.00 na gola wybranej drużyny w meczu PORTUGALIA - HISZPANIA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona od dłuższego czasu analizuje rynek środkowych napastników i rozważa różne scenariusze na przyszłość. Serbski zawodnik pozostaje jednym z zawodników, którzy mogą wzmocnić ofensywę klubu z Camp Nou. Chociaż ewentualna operacja nie należałaby do najłatwiejszych. „Sport” podkreśla, że kluczową kwestią mogą okazać się oczekiwania finansowe zawodnika.

Na sytuację Serba zwracają uwagę również inne europejskie marki. W gronie klubów obserwujących rozwój wydarzeń wymieniany jest między innymi Bayern Monachium. Na razie jednak sam piłkarz skupia się na jednym celu. Wszystko wskazuje na to, że zanim podejmie decyzję o kolejnym kroku w karierze, chce przekonać się, czy Barcelona rzeczywiście zdecyduje się wykonać konkretny ruch.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości