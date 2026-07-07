Szwajcaria – Kolumbia: znamy składy. Wymuszona zmiana Los Cafeteros

Szwajcaria zagra z Kolumbią o awans do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 lipca, o godzinie 22:00. Murat Yakin oraz Nestor Lorenzo odkryli karty przed meczem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Poznaliśmy składy na spotkanie Szwajcarii z Kolumbią

Mistrzostwa świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. We wtorek na stadionie BC Place w Vancouver Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią w spotkaniu 1/8 finału mundialu. Obie drużyny mają za sobą udane występy w poprzedniej rundzie i marzą o awansie do najlepszej ósemki turnieju.

Helweci zameldowali się w tej fazie po zwycięstwie nad Algierią (2;0). Zespół prowadzony przez Murata Yakina od początku turnieju prezentuje dużą organizację w grze i po początkowych trudnościach stopniowo nabiera pewności siebie. Kolumbijczycy natomiast pokonali Ghanę (1:0) w fazie pucharowej.

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Dużym atutem szwajcarskiej drużyny pozostaje doświadczenie. W środku pola liderem pozostaje Granit Xhaka, który wraz z Remo Freulerem odpowiada za kontrolowanie tempa gry. W defensywie Yakin może liczyć na takich zawodników jak Manuel Akanji oraz Nico Elvedi.

Kolumbia do meczu ze Szwajcarią przystąpi osłabiona brakiem Jhona Cordoby. Napastnik doznał kontuzji ścięgna udowego już na początku spotkania z Ghaną i nie wystąpi w kolejnych meczach mundialu. Jego miejsce zajął Luis Suarez ze Sportingu Lizbona. Snajper pojawił się na boisku w poprzednim meczu jako zmiennik i miał udział przy zwycięskiej bramce.

Składy na mecz Szwajcaria – Kolumbia:

Szwajcaria: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Jashari, Rieder – Embolo

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Arias, Puerta – Rodriguez, Suarez, Diaz