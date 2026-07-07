Tottenham Hotspur poluje na gwiazdkę Paris Saint-Germain

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Ibrahim Mbaye łączony z Tottenhamem Hotspur

Tottenham Hotspur rozczarował swoich kibiców w poprzednim sezonie, ledwo ustrzegając się spadku z Premier League. Londyński klub jest bardzo aktywny na rynku transferowym, chcąc uniknąć podobnej katastrofy w nadchodzącej kampanii. Do zespołu Kogutów przenieśli się już Martin Dubravka, Andrew Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes oraz Sandro Tonali. Na tym jednak plany wzmocnień angielskiego potentata się nie kończą.

Gigant z Wysp Brytyjskich zamierza bowiem zwiększyć jakość także w formacji ofensywnej. W związku z tym na celowniku Tottenhamu znalazł się Ibrahim Mbaye – informuje Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”. Osiemnastoletni skrzydłowy podobno chce odejść z Paris Saint-Germain, dlatego najprawdopodobniej zmieni otoczenie jeszcze tego lata. Jego sytuację monitorują również Liverpool oraz Aston Villa, co oznacza, że utalentowany zawodnik może wylądować w Premier League.

Perspektywiczny piłkarz trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles. W lipcu 2025 roku awansował do pierwszej drużyny i stał się pełnoprawnym członkiem zespołu Luisa Enrique. Mbaye w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty. Kontrakt piętnastokrotnego reprezentanta Senegalu obowiązuje do połowy 2028 roku, a według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa zdolnego atakującego wynosi obecnie około 30 milionów euro.

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