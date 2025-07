Modrić zaskoczył wyborem. Wyjaśnił, dlaczego wybrał Milan

Luka Modrić został nowym zawodnikiem AC Milan. W rozmowie z klubowymi mediami doświadczony piłkarz wyjaśnił, co wpłynęło na decyzję o transferze do ekipy z ligi włoskiej.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić o dołączeniu do AC Milan

Luka Modrić w poniedziałek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik AC Milan. Doświadczony chorwacki pomocnik podpisał z ekipą z San Siro roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Po Klubowych Mistrzostwach Świata Modrić pożegnał się z Realem Madryt, w którym spędził aż 13 sezonów. W rozmowie z klubowymi mediami opowiedział, co skłoniło go do transferu do włoskiego giganta.

– Jako dziecko często oglądałem mistrzostwa Włoch, a Milan był moją ulubioną drużyną. W tamtym czasie był bardzo popularny w Chorwacji, bo grał tam Zvonimir Boban – mój idol – powiedział Modrić cytowany przez ACMilan.com.

– Chciałem zostać w Europie. Miałem kilka innych ofert, ale kiedy pojawił się Milan, wszystko stało się dla mnie jasne. Byłem zainteresowany od samego początku – kontynuował Chorwat.

– Byłem pod wrażeniem, że dyrektor sportowy Milanu Igli Tare przyjechał do Chorwacji, żeby opowiedzieć mi o projekcie Milanu. Zależało mi na tym, żeby klub pokazał, jak bardzo się mną interesuje – mówił Modrić.

– Milan to jeden z największych klubów w Europie. Nie może zadowalać się przeciętnością i musi stawiać sobie najwyższe cele – zdobywać tytuły, rywalizować z najlepszymi drużynami świata. Dlatego tu jestem – powiedział zawodnik.

Modrić to 39-latek, którego rynkowa wartość wynosi cztery miliony euro. Milan w pierwszej kolejce Serie A zagra z Cremonese. Mecz odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 20:45.

