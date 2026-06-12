Cucurella łączony z Barceloną i Atletico. Gwiazdor odpowiada

Marc Cucurella po fatalnym sezonie Chelsea ma być otwarty na powrót do Hiszpanii. Jego transferem interesują się Barcelona i Atletico Madryt. Gwiazdor komentuje medialne doniesienia.

IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Marc Cucurella

Cucurella milczy w temacie transferu

Marc Cucurella od lat jest liderem defensywy Chelsea. Miniony sezon był dla drużyny fatalny, bowiem nie udało się zakwalifikować do europejskich pucharów. Liczne zmiany na ławce trenerskiej oraz rewolucje kadrowe na pewno nie wpływają pozytywnie na długoterminowy projekt, dlatego pojawiły się wątpliwości, czy klub jest odpowiednio zarządzany. W obliczu rozczarowujących rezultatów część gwiazd myśli o opuszczeniu Stamford Bridge. W tej grupie znajduje się Cucurella, który ponadto tęskni za Hiszpanią i chciałby do niej wrócić.

Lewy obrońca cieszy się dużym zainteresowaniem w rodzimym kraju. Media spekulują na temat transferu do Atletico Madryt lub Barcelony. Oba te kluby mają go na liście życzeń, choć większą determinacją wykazują się Los Rojiblancos. Blaugrana w pierwszej kolejności musiałaby kogoś sprzedać, aby ruszyć po gwiazdę Chelsea.

Obecnie Cucurella przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wspólnie z reprezentacją Hiszpanii czekają go występy na mundialu. Zapytany o przyszłość i ewentualny transfer ignoruje ten temat, jasno wskazując, na czym się skupia.

– W tym momencie nie chcę rozmawiać na temat transferu. Prawdą jest, że dobrze czuje się tam, gdzie jestem. Jestem szczęśliwy, podobnie jak moja rodzina, więc na teraz nic nie wiem. Chcę się cieszyć mundialem. Nie byłoby w porządku myśleć o czymkolwiek innym. Poleciłem agentom, aby nie rozmawiać ze mną o tych kwestiach w najbliższym czasie – przekazał defensor Chelsea, cytowany przez COPE.