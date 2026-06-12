Wisła Płock potwierdziła transfer. To chorwacki pomocnik

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock dopięła bardzo ciekawy transfer

Wisła Płock ma za sobą niezwykle emocjonujący sezon. Początkowo bowiem bardzo dobrze weszli oni w sezon i wydawało się, że mogą sensacyjnie powalczyć o awans do eliminacji europejskich pucharów. Dość powiedzieć, że Nafciarze zimowali na miejscu w czubie tabeli. Wiosną jednak forma zespołu mocno spadła, ale finalnie spokojnie się utrzymali.

Wszyscy jednak wiedzą, że to właśnie drugi sezon bywa najtrudniejszy dla beniaminka, dlatego też chcą wzmocnić swój zespół. Jednym z ciekawych ruchów, o którym właśnie poinformowano jest sprowadzenie do klubu Jurica Prsira, który jest piłkarzem HNK Gorica. 26-letni pomocnik rodem z Chorwacji podpisał z Nafciarzami umowę do końca do 31 maja 2029 roku. Co jednak ciekawe, graczem Wisły zostanie dopiero 1 września.

Jurica Prsir w zakończonym sezonie ligi chorwackiej rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta kraju na 1,5 miliona euro. W sumie na najwyższym poziomie w kraju rozegrał 163 spotkania i dokładnie 16 razy wpisywał się na listę strzelców oraz notował ostatnie podanie.

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