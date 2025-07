Transfer potwierdzony. Bramkarz Chelsea przechodzi do ligowego rywala

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Bournemouth

Dorde Petrović zamienia Chelsea na Bournemouth

Chelsea w sezonie 2025/2026 nie będzie liczyć na Dorde Petrovicia. Zawodnik zdecydował się opuścić londyński klub, jednak nadal będzie występować w angielskiej ekstraklasie.

Bournemouth poinformowało na swojej oficjalnej stronie internetowej o pozyskaniu serbskiego bramkarza. Piłkarz podpisał z klubem długoterminowy kontrakt.

„Klub piłkarski Bournemouth z przyjemnością potwierdza transfer bramkarza Chelsea, Dorde Petrovicia. Serb podpisał pięcioletni kontrakt z The Cherries i dołączy do drużyny tuż przed przedsezonowym tournee klubu po Stanach Zjednoczonych” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe Bournemouth.

Nowy nabytek The Cherries to wychowanek serbskiego Cukarickiego. W swojej karierze reprezentował także barwy New England Revolution oraz Strasbourga. Z nowym pracodawcą związał się kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2030 roku.

Petrović ma za sobą sezon, w którym rozegrał łącznie 31 meczów. Wpuścił w nich 38 bramek i 10 razy zachował czyste konto. W Bournemouth o miejsce w składzie będzie rywalizował z Neto oraz Alexem Paulsenem.

Bournemouth sezon 2025/2026 w Premier League rozpocznie od wyjazdowego starcia z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 21:00. W poprzedniej kampanii The Reds okazali się lepsi w obu meczach przeciwko Wisienkom.

