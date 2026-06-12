Śląsk Wrocław potwierdza. Nowy napastnik dołączy do zespołu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk z drugim letnim transferem

Śląsk Wrocław po sezonie występów na boiskach Betclic 1. ligi wywalczył bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Dla ekipy Ante Simundzy to wielki sukces, bowiem w ostatnich latach bardzo rzadko zdarzało się, aby drużyna tak szybko wracała do elity. Niemniej wiadomo, że przed nimi trudna walka o spokojne utrzymanie, choć z pewnością fani liczyliby na coś więcej.

Aby jednak zaprezentować się z jak najlepszej strony, konieczne są transfery. Po sprowadzeniu Grzegorza Tomasiewicza, Śląsk potwierdził teraz transfer nowego napastnika. Został nim Malaly Dembele, który ostatnio występował drugoligowym Sariyersporze. Z Wojskowymi podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku.

– Malaly to piłkarz, który z pewnością wyraźnie wzmocni rywalizację w linii ataku. Jego styl gry pasuje do naszej filozofii, dlatego cieszymy się, że dołączy do drużyny już na samym początku przygotowań do nowego sezonu. W przeszłości pokazywał, że potrafi nie tylko strzelać, ale i asystować. Na tym nam zależy – by Malaly robił liczby, a dzięki nim Śląsk wygrywał – powiedział Rafał Grodzicki cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Malaly Dembele w minionym sezonie drugiej ligi tureckiej rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował trzy asysty. Na koncie 29-latka są w sumie 124 występy na zapleczu tureckiej ekstraklasy oraz drugie tyle na boiskach Ligue 2, gdzie 11-krotnie trafiał do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

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