Bayern Monachium finalizuje transfer i planuje sprzedaż gwiazdy

Bayern Monachium jest na dobrej drodze do pozyskania Nathaniela Browna z Eintrachtu Frankfurt. Wówczas na sprzedaż może trafić Alphonso Davies - informuje Sky.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Davies może odejść z Bayernu już tego lata

Bayern Monachium intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Poprzedni sezon był bliski ideału, ale ostatecznie skończyło się jedynie na podwójnej koronie, zdobytej na krajowym podwórku. W Lidze Mistrzów Bawarczycy dotarli do półfinału, gdzie lepsze okazało się Paris Saint-Germain, czyli późniejszy triumfator całych rozgrywek. Gigant z Allianz Arena zamierza ponownie walczyć o najwyższe cele, ale najpierw dokona potrzebnych transferów. W tym momencie działa w tematach dwóch zawodników – Nathaniela Browna oraz Ismaela Saibariego.

Defensor Eintrachtu Frankfurt chce przenieść się do Monachium i zaakceptował warunki współpracy. Obecnie trwają negocjacje między klubami, które mają na celu ustalenie kwoty transferu. W jego kontrakcie zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro, ale Bayern liczy, że zapłaci mniej.

Jeśli transfer Browna dojdzie do skutku, na wylocie znajdzie się Alphonso Davies. Nie ulega wątpliwościom, że to fantastyczny zawodnik, ale poważnym problemem są jego kwestie zdrowotne. Regularnie wypada z gry i Bayern nie może na niego liczyć, dlatego myśli o sprzedaży. Sky informuje, że rozważy rozstanie z gwiazdorem, jeśli wpłynie za niego odpowiednia finansowo oferta.

Davies w minionym sezonie uzbierał 23 występy. Do gry wrócił dopiero pod koniec 2025 roku, bowiem wcześniej rehabilitował się po zerwaniu więzadeł krzyżowych.